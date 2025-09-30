В Ростовской области отражена атака БПЛА

Системы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, воздушные цели были уничтожены и перехвачены в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах.
Глава области уточнил, что в результате падения обломков в Чертковском районе произошло возгорание сухой травы на поле, однако пожар был оперативно ликвидирован. Кроме того, в Тарасовском районе на территории Криворожского лесничества возникло два очага низового пожара, которые к утренним часам были полностью локализованы.
В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.
Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожили элиту ВСУ под Константиновкой.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.