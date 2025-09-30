Ричмонд
В Ростовской области отражена атака БПЛА

Системы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Ростовской области.

Системы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, воздушные цели были уничтожены и перехвачены в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах.

Глава области уточнил, что в результате падения обломков в Чертковском районе произошло возгорание сухой травы на поле, однако пожар был оперативно ликвидирован. Кроме того, в Тарасовском районе на территории Криворожского лесничества возникло два очага низового пожара, которые к утренним часам были полностью локализованы.

В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожили элиту ВСУ под Константиновкой.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

