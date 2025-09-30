Суд оставил в СИЗО мужчину, бросившего на пол ребёнка в аэропорту Шереметьево

Ранее стало известно, что в отношении блогера Юлии Финесс может быть возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях, совершённых в отношении 14-летнего подростка. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, в случае признания вины девушке может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Накануне Финесс была задержана сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о том, что 21-летняя треш-блогер размещает в сети интернет материалы интимного характера с участием 14-летнего мальчика, а также занимается рекламой наркотических веществ.