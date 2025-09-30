Ричмонд
Суд оставил в СИЗО мужчину, бросившего на пол ребёнка в аэропорту Шереметьево

Московский областной суд оставил в силе решение о продлении ареста до 24 октября гражданину Белоруссии Владимиру Витикову, обвиняемому в том, что он бросил ребёнка на пол в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Судебный акт оставлен без изменения», — значится в судебных документах.

Химкинский городской суд ранее принял решение о продлении срока содержания Витикова под стражей до указанной даты.

Напомним, что в аэропорту Шереметьево гражданин Белоруссии напал на малолетнего ребёнка в зоне выдачи багажа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина поднял малыша и с силой бросил его на пол. На допросе выяснилось, что Витиков находился под воздействием наркотиков и с трудом разговаривал со следователями. Отец ребёнка был признан потерпевшим и допрошен следователями.

Ранее стало известно, что в отношении блогера Юлии Финесс может быть возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях, совершённых в отношении 14-летнего подростка. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, в случае признания вины девушке может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. Накануне Финесс была задержана сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о том, что 21-летняя треш-блогер размещает в сети интернет материалы интимного характера с участием 14-летнего мальчика, а также занимается рекламой наркотических веществ.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

