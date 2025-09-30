В Башкирии за 8 месяцев на стройках погибли 8 рабочих

Как сообщают в ведомстве, в числе несчастных случаев два групповых, 8 смертельных и 10 тяжёлых. При этом за 2024 год было зафиксировано 25 несчастных случаев на стройках, в том числе 9 смертельных и 13 с тяжелыми последствиями. То есть, снижения производственного травматизма не наблюдается. Основными причинами стали нарушения организации работ, несовершенство технологических процессов и отсутствие средств защиты.