В Башкирии за 8 месяцев на стройках погибли 8 рабочих

Гострудинспекция республики с начала года расследовала 20 несчастных случаев на строительных площадках, большинство из которых произошли из-за падений с высоты.

Источник: Freepik

Как сообщают в ведомстве, в числе несчастных случаев два групповых, 8 смертельных и 10 тяжёлых. При этом за 2024 год было зафиксировано 25 несчастных случаев на стройках, в том числе 9 смертельных и 13 с тяжелыми последствиями. То есть, снижения производственного травматизма не наблюдается. Основными причинами стали нарушения организации работ, несовершенство технологических процессов и отсутствие средств защиты.

Руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина отметила, что 30% пострадавших в 2025 году работали нелегально. Для легализации работников и получения ими компенсаций ведомство инициирует судебные разбирательства.

Наиболее распространенным видом несчастных случаев остаются падения с высоты: со строительных лесов, кровли и в шахты лифтов. Отрасль строительства продолжает оставаться одной из самых травмоопасных в республике.