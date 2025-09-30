Ричмонд
Трамп получит выплату от YouTube

YouTube выплатит главе Белого дома Дональду Трампу компенсацию в размере 24,5 миллиона долларов за блокировку его аккаунта на данном видеохостинге. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на решение суда.

«Alphabet Inc. (компания, управляющая компанией Google Inc и ее дочерними структурами, в том числе YouTube — прим. URA.RU) согласился заплатить 24,5 миллиона долларов для урегулирования [ситуации]. Дональд Трамп утверждает, что блокировка публикации материалов на его канале YouTube после беспорядков в Капитолии США 6 января 2021 года была незаконной цензурой», — сказано в сообщении агентства Bloomberg.

Американский лидер в июле 2021 года обратился в суд с иском, оспаривая блокировку своих аккаунтов, последовавшую за событиями в Капитолии. Кроме того, президент США инициировал коллективные иски против компании Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), социальной сети X, а также их руководителей.

В начале 2025 года Meta* согласилась выплатить компенсацию в размере 25 миллионов долларов, а соцсеть X — 10 миллионов долларов. Из общей суммы компенсаций доля, причитающаяся Трампу, составляет 22 миллиона долларов. В материале агентства указывается, что эти средства планируется направить на строительство бального зала в Белом доме. В то же время выплаты от Meta* будут использованы для создания президентской библиотеки.

Ранее апелляционный суд штата Нью-Йорк отменил постановление о взыскании с действующего президента США Дональда Трампа суммы в размере 515 миллионов долларов по обвинению в мошенничестве, связанном с оценкой активов его компании Trump Organization. Вместе с тем, суд установил запрет для Трампа и его двух старших сыновей на занятие руководящих должностей в компаниях на определенный срок. Как подчеркивает агентство, ранее назначенный штраф был признан судом «несоразмерным». Слушания по делу о мошенничестве начались в 2022 году. Согласно материалам обвинения, компания Trump Organization завышала стоимость своих активов на сумму от 2,2 до 3,6 миллиарда долларов с целью получения кредитов и страховых выплат на более выгодных условиях, передает 360.ru.

*Meta — компания признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

