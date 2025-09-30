Трамп получит выплату от YouTube

Ранее апелляционный суд штата Нью-Йорк отменил постановление о взыскании с действующего президента США Дональда Трампа суммы в размере 515 миллионов долларов по обвинению в мошенничестве, связанном с оценкой активов его компании Trump Organization. Вместе с тем, суд установил запрет для Трампа и его двух старших сыновей на занятие руководящих должностей в компаниях на определенный срок. Как подчеркивает агентство, ранее назначенный штраф был признан судом «несоразмерным». Слушания по делу о мошенничестве начались в 2022 году. Согласно материалам обвинения, компания Trump Organization завышала стоимость своих активов на сумму от 2,2 до 3,6 миллиарда долларов с целью получения кредитов и страховых выплат на более выгодных условиях, передает 360.ru.