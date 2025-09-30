В Иркутске пострадали дети во время давки в школьном гардеробе

Ск проводит проверку по факту инцидента в одной из школ Иркутска. При мониторинге СМИ и социальных сетей была выявлена публикация о том, что в одном из образовательных учреждений из-за одновременного выхода всех учеников из классов в гардероб образовалась давка. По информации автора публикации, дети получили травмы, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.



Организовано проведение процессуальной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.