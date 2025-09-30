Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске пострадали дети во время давки в школьном гардеробе

Органы проводят проверку по факту инцидента.

Ск проводит проверку по факту инцидента в одной из школ Иркутска. При мониторинге СМИ и социальных сетей была выявлена публикация о том, что в одном из образовательных учреждений из-за одновременного выхода всех учеников из классов в гардероб образовалась давка. По информации автора публикации, дети получили травмы, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Организовано проведение процессуальной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.