Два человека погибли в ДТП под Спасском-Дальним 30 сентября

Под Спасском-Дальним в Приморском крае произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека. Авария случилась 30 сентября на 528-м километре трассы Хабаровск — Владивосток. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Mark X выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043 («Жигули»).
В результате сильного удара оба пассажира «Жигулей» — мужчина и женщина пенсионного возраста — погибли на месте. Водитель и пассажир иномарки были доставлены в больницу с травмами.
Прокуратура взяла расследование этого смертельного ДТП на особый контроль. Надзорное ведомство будет следить за ходом проверки и установлением всех обстоятельств трагедии.
Напомним, прокуратура направила в суд уголовное дело о смертельной аварии, которая произошла в августе этого года. Обвиняемым является 16-летний подросток, который устроил ДТП в состоянии опьянения, не имея прав на управление автомобилем.