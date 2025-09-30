Сотрудники МВД пресекли деятельность сети подпольных казино

Сотрудникам МВД удалось обнаружить сеть подпольных казино. Она распространялась на три региона страны. Деятельность сети пресечена в Магаданской и Иркутской областях, а также на территории Республики Бурятия. Такими данными поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
По ее словам, во время обысков изъяли более десяти компьютеров и иные предметы, доказывающие факт преступной деятельности. Утверждается, что злоумышленники выставили оборудование со специальным ПО в трех нежилых помещениях Магадана и Иркутска.
«По подозрению в организации и проведении незаконной игорной деятельности в составе преступного сообщества задержаны восемь человек», — поделилась Ирина Волк.
Тем временем в Ленобласти вновь зафиксировали попытку продажи суррогатного алкоголя. Сотрудникам ГИБДД удалось изъять 120 литров спиртного.