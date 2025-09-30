Водитель Chevrolet Niva въехал в стоящий на обочине «КамАЗ» и погиб

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 29 сентября на 12-м километре Полевского тракта в Екатеринбурге. По данным областной ГИБДД, 63-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на стоящий на обочине «КамАЗ».