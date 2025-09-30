Водитель Chevrolet Niva въехал в стоящий на обочине «КамАЗ» и погиб

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 29 сентября на 12-м километре Полевского тракта в Екатеринбурге. По данным областной ГИБДД, 63-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на стоящий на обочине «КамАЗ».
Водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте аварии до приезда медиков скорой помощи. Пассажирка — 55-летняя женщина, с травмами доставлена в 24-ю Городскую клиническую больницу Екатеринбурга.
Автоинспекторы установили, что погибший — житель Екатеринбурга с водительским стажем 30 лет, мужчина был пристегнут ремнем безопасности.