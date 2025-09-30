Дело пилота Белова, посадившего самолет в поле, рассмотрят в суде Омска

Дело пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего самолет в поле под Новосибирском в сентябре 2023 года, рассмотрит Центральный районный суд Омска. Об этом пишет ТАСС.
Решение о переносе процесса из Барабинского района по запросу самого пилота принимал Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.
Экс-командир самолёта «Уральских авиалиний» надеется на установление истины и настаивает на своей невиновности.
Тогда в результате происшествия никто значительно не пострадал. Борт получил серьёзные повреждения. Ущерб авиакомпании составил более 118 миллионов рублей.
Командиру на Сергею Белову спустя два года после происшествия предъявлено обвинение. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Пассажиры требуют компенсации морального вреда на 9 миллионов рублей. Подробности о деле и мнения экспертов можно прочесть в материале корреспондента сайта omsk.aif.ru.