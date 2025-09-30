Ричмонд
В Иркутске 46-летний сын получил 9 лет колонии за убийство отца

Осужденный вытолкнул отца с балкона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 46-летний мужчина ответил за убийство отца. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, трагедия произошла в августе 2024 года.

— Осужденный и его отец во время распития спиртных напитков поссорились. Во время конфликта подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с силой толкнул отца в сторону открытого балконного окна, — поделились в инстанции.

Мужчина выпал с балкона на первом этаже, но ударил головой о землю и получил серьезные переломы. Позже он умер в больнице.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.