В Иркутске 46-летний сын получил 9 лет колонии за убийство отца

В Иркутске 46-летний мужчина ответил за убийство отца. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, трагедия произошла в августе 2024 года.
— Осужденный и его отец во время распития спиртных напитков поссорились. Во время конфликта подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с силой толкнул отца в сторону открытого балконного окна, — поделились в инстанции.
Мужчина выпал с балкона на первом этаже, но ударил головой о землю и получил серьезные переломы. Позже он умер в больнице.
Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.