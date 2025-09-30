Мошенники придумали схему обмана с «подарками» на день рождения

В России отмечается новая волна телефонного мошенничества, приуроченная к дням рождения граждан. Как сообщила РИА Новости председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, преступники отслеживают праздничные даты и с раннего утра звонят потенциальным жертвам, представляясь курьерами с подарком.
Используя психологический момент — приподнятое эмоциональное состояние человека в день рождения — злоумышленники под предлогом оформления доставки выманивают паспортные данные и адрес проживания, а затем добиваются передачи СМС-кода. В результате вместо долгожданного подарка человек обнаруживает полностью опустошенный банковский счет.
Парламентарий отметила, что эта схема аналогична недавним случаям мошенничества с доставкой цветов, и подчеркнула, что в подобной ситуации многие граждане не сразу распознают обман, особенно в праздничной атмосфере, когда человек расслаблен и ожидает приятных сюрпризов.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему с арендой жилья.
