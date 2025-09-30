Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники придумали схему обмана с «подарками» на день рождения

В России отмечается новая волна телефонного мошенничества, приуроченная к дням рождения граждан.

В России отмечается новая волна телефонного мошенничества, приуроченная к дням рождения граждан. Как сообщила РИА Новости председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, преступники отслеживают праздничные даты и с раннего утра звонят потенциальным жертвам, представляясь курьерами с подарком.

Используя психологический момент — приподнятое эмоциональное состояние человека в день рождения — злоумышленники под предлогом оформления доставки выманивают паспортные данные и адрес проживания, а затем добиваются передачи СМС-кода. В результате вместо долгожданного подарка человек обнаруживает полностью опустошенный банковский счет.

Парламентарий отметила, что эта схема аналогична недавним случаям мошенничества с доставкой цветов, и подчеркнула, что в подобной ситуации многие граждане не сразу распознают обман, особенно в праздничной атмосфере, когда человек расслаблен и ожидает приятных сюрпризов.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему с арендой жилья.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.