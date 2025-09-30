Атаки дронов вызвали пожары в нескольких регионах России: карта БПЛА за 30 сентября

Фрагменты сбитых БПЛА стали причиной пожара на некоторых территориях РФ.
В ночь на 30 сентября российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на территории Волгоградской области. В результате там случилось два крупных возгорания сухой травы.
Также дроны были уничтожены и перехвачены над Тарасовским, Миллеровским, Каменским, Чертковским и Шолоховским районами Ростовской области. В части из них случились пожары из-за падения фрагментов БПЛА.
Схожая ситуация и в Белгородской области, где в поселке Майский из-за осколков дронов загорелась хозпостройка. Также в нескольких российских регионах вводился режим беспилотной опасности. Кроме того, ночью действовали ограничения сразу в нескольких аэропортах страны. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 30 сентября — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Волгоградская область: два крупных пожара.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАэропорт в Волгограде приостановил работу на фоне атаки БПЛА по регионам России: онлайн-трансляция.
Средства ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА. Из-за падения осколков беспилотников случились крупные пожары сухой травы недалеко от Волгограда. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.
«В результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами», — сказал Бочаров. Его слова приводит официальный аккаунт администрации Волгоградской области в telegram-канале.
Также в трех населенных пунктах Светлоярского района зафиксированы перебои в электроснабжении. В настоящее время на месте аварии ведутся восстановительные работы ремонтными бригадами. Согласно предварительным данным, разрушения объектов инфраструктуры отсутствуют, пострадавших среди населения не зарегистрировано.
Ростовская область: возгорания из-за дронов.
Украинские беспилотники были успешно перехвачены над территориями Тарасовского, Миллеровского, Каменского, Чертковского и Шолоховского районов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В результате инцидента в Чертковском районе произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве зарегистрированы два очага возгорания. Оба, по словам главы региона, были быстро локализованы. Пострадавших и жертв в результате происшествий нет.
Белгородская область: пожар в хозпостройке.
В поселке Майский в результате падения обломков БПЛА загорелась хозяйственная постройка. Кроме того, осколками дронов были повреждены фасад жилого здания и легковой автомобиль. Жертв и пострадавших среди местных жителей не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
Где была объявлена беспилотная опасность.
На территории Воронежской и Пензенской областей официальные власти сообщали о введении режима опасности БПЛА. Опасность угрозы дронов также была введена в Ставропольском крае. Ближе к утру ограничения были сняты.
Какие аэропорты временно не работали.
Прошедшей ночью временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Волгограда, Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский) и Ставрополя (Шпаковское). Рано утром работа аэропортов была восстановлена. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.