В Волгоградской области отражена атака БПЛА

В Волгоградской области отражена массированная атака беспилотников. Об этом рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Все БПЛА уничтожены, заявил Бочаров.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — приводит слова Бочарова официальный telegram-канал администрации региона. Он добавил, что в результате происшествия на границе Волгограда было зафиксировано два крупных возгорания сухой растительности, вызванных падением обломков БПЛА.

Сообщается, что пожарные силы оперативно ликвидировали эти возгорания. Также в Светлоярском районе было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, где уже работают ремонтные бригады для восстановления линий электропередачи.

По предварительным данным, которые привел губернатор, повреждений строений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Ситуация в регионе остается под контролем соответствующих служб.

