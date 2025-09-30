В четырех городах Ростовской области устраняют коммунальные аварии

Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.
По информации ведомства, в Таганроге восемь бригад муниципального водоканала круглосуточно занимаются плановым ремонтом водопровода с 29 сентября. В работах задействованы 49 специалистов и 20 единиц спецтехники. Ремонт проводится одновременно в нескольких местах: на очистных сооружениях водопровода, насосной станции второго подъема в Мясниковском районе и объектах в Неклиновском районе.
В настоящее время 30 тыс. жителей города получают воду с пониженным давлением. Параллельно организован подвоз воды населению. Коммунальщики планируют завершить работы 2 октября.
Крупные коммунальные аварии на сетях водо- и теплоснабжения также устраняются в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Зернограде и Шахтах.