В четырех городах Ростовской области устраняют коммунальные аварии

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь распорядился взять под контроль аварийно-восстановительные работы на коммунальных сетях в городах региона. Профильным ведомствам он поручил докладывать об устранении аварий в Таганроге, Шахтах и Зернограде через день.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

По информации ведомства, в Таганроге восемь бригад муниципального водоканала круглосуточно занимаются плановым ремонтом водопровода с 29 сентября. В работах задействованы 49 специалистов и 20 единиц спецтехники. Ремонт проводится одновременно в нескольких местах: на очистных сооружениях водопровода, насосной станции второго подъема в Мясниковском районе и объектах в Неклиновском районе.

В настоящее время 30 тыс. жителей города получают воду с пониженным давлением. Параллельно организован подвоз воды населению. Коммунальщики планируют завершить работы 2 октября.

Крупные коммунальные аварии на сетях водо- и теплоснабжения также устраняются в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Зернограде и Шахтах.

