В четырех городах Ростовской области устраняют коммунальные аварии

По информации ведомства, в Таганроге восемь бригад муниципального водоканала круглосуточно занимаются плановым ремонтом водопровода с 29 сентября. В работах задействованы 49 специалистов и 20 единиц спецтехники. Ремонт проводится одновременно в нескольких местах: на очистных сооружениях водопровода, насосной станции второго подъема в Мясниковском районе и объектах в Неклиновском районе.