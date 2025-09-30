Люди замерзали в квартирах: против должностных лиц ТГК-11 завели дело

В надзорном ведомстве напомнили, что в декабре 2023 года на ТЭЦ-5 произошла авария. В результате тепло было ограничено в 1,6 тысячи домов, а также холодно было в 200 социальных учреждениях. Во время проверки было обнаружено более 400 нарушений и порядка 150 из них было устранено. Надзорный орган обязал в судебном порядке ТГК-11 ликвидировать оставшиеся нарушения до конца лета. Однако технического директора компании Владимира Соскова, который был в курсе обстановки, обвинили в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело теперь уже экс-руководителя передано в суд.