Люди замерзали в квартирах: против должностных лиц ТГК-11 завели дело

ОМСК, 30 сентября, ФедералПресс. В отношении должностных лиц ТГК-11, поставляющей на территории Омской области электрическую и тепловую энергию, возбудили уголовное дело о злостном неисполнении решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Решение суда в установленные сроки не было исполнено. В связи с этим в отношении должностных лиц АО “ТГК-11” возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве напомнили, что в декабре 2023 года на ТЭЦ-5 произошла авария. В результате тепло было ограничено в 1,6 тысячи домов, а также холодно было в 200 социальных учреждениях. Во время проверки было обнаружено более 400 нарушений и порядка 150 из них было устранено. Надзорный орган обязал в судебном порядке ТГК-11 ликвидировать оставшиеся нарушения до конца лета. Однако технического директора компании Владимира Соскова, который был в курсе обстановки, обвинили в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело теперь уже экс-руководителя передано в суд.

Напомним, что в середине сентября этого года Ростехнадзор сообщил о выявлении нарушений во время внеплановой проверки на ТЭЦ-5 в Омске.