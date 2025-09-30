Двоих находящихся в федеральном розыске мужчин задержали в Златоусте

В ходе патрулирования в одном из районов города сотрудники ППС увидели прохожих, совпадающих по приметам с подозреваемыми, и задержали их. В отделе полиции оперативники установили, что это 41-летний уроженец Крымского района Краснодарского края и 23-летний местный житель. Они оба находились в федеральном розыске за ранее совершенные имущественные преступления. В их отношении в феврале и апреле текущего года были возбуждены уголовные дела за кражу, но мужчины скрылись от следствия.