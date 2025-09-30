Минобороны: За ночь над территорией РФ сбили 81 БПЛА ВСУ

За ночь над территорией РФ сбили 81 украинский беспилотник. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 26 дронов уничтожили в Воронежской области, 25 — в Белгородской, 12 — в Ростовской, 11 — в Курской и семь — в Волгоградской области, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее, 27 сентября, в Шебекине Белгородской области три сотрудника одного из производственных предприятий пострадали в результате атаки двух украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В тот же день ВС РФ уничтожили восемь украинских БПЛА над Астраханской областью. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин, отметив, что целью беспилотников ВСУ были объекты промышленного сектора. Он уточнил, что падение обломков привело к локальным возгораниям, но пожарные быстро ликвидировали огонь.