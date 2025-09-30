Дело потушили условным сроком

Шесть лет условно получил экс-заместитель начальника МЧС по Курортному району Санкт-Петербурга Виталий Хайбуллин за серию взяток от бизнесменов. Часть денег, как установил суд, предназначалась за регистрацию пожарного водоема на территории ООО «Северная линия». Сам подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он стал четвертым сотрудником ведомства в Курортном районе, который оказался под следствием по обвинению в коррупции.
Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Виталия Хайбуллина, в прошлом занимавшего должность заместителя начальника отдела надзорной деятельности МЧС по Курортному району, к шести годам лишения свободы условно. Его признали виновным в трех эпизодах получения взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствию удалось доказать, что в 2022 году обвиняемый потребовал от директора компании «Северная линия» 25 тыс. рублей за ускоренную регистрацию пожарного водоема.
Тогда же предприниматель перевел чиновнику 50 тыс. рублей — на этот раз за то, чтобы по итогам проверки компания отделалась минимальным наказанием. Осенью того же года Хайбуллин получил от руководителя фирмы «Шатер» телевизор стоимостью 22,5 тыс. рублей в обмен на «покровительство».
Переводы в первых двух случаях поступали на счет «Всероссийского добровольного пожарного общества» (ВДПО) — якобы как «благотворительные взносы».
Фигурант полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Помимо условного срока, суд назначил Хайбуллину штраф в 500 тыс. рублей и запретил занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Сумма взяток — 97 тыс. рублей — конфискована в доход государства.
Осужденный стал четвертым сотрудником МЧС по Курортному району, в отношении которого за последнее время было возбуждено уголовное дело. Так, в марте этого года Станислав Петий, бывший старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами, был признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
В материалах дела говорится, что во время внеплановой проверки в «Жилком СПб» он обманул гендиректора компании, сообщив, что местное отделение ВДПО в Зеленогорске занимается сбором благотворительных пожертвований на нужды СВО. Тогда руководитель организации, желая поддержать участников спецоперации, перечислил 50 тыс. рублей. Петий, входивший в число должностных лиц, имеющих доступ к указанному счету, мог использовать деньги в собственных целях.
В итоге фигурант отделался штрафом в размере 250 тыс. рублей и был лишен звания офицера внутренней службы.
В настоящий момент под следствием находится некогда исполняющий обязанности руководителя управления МЧС Курортного района Сергей Куликов, обвиняемый во взятке. Чиновник, по версии следствия, получил от представителя одной из фирм 50 тыс. рублей за то, чтобы вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки из-за пожара в этой организации.
Кроме того, в августе минувшего года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Ивана Коробко, также обвиняемого во взяточничестве. Экс-начальник районного отделения надзорной деятельности, как полагают правоохранители, получил от руководителя отдела экологии и охраны труда ООО «Вириал» 35 тыс. рублей за дополнительное продление срока, выделенного на исправление нарушений, которые обнаружила ведомственная проверка.