Дело потушили условным сроком

Шесть лет условно получил экс-заместитель начальника МЧС по Курортному району Санкт-Петербурга Виталий Хайбуллин за серию взяток от бизнесменов. Часть денег, как установил суд, предназначалась за регистрацию пожарного водоема на территории ООО «Северная линия». Сам подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он стал четвертым сотрудником ведомства в Курортном районе, который оказался под следствием по обвинению в коррупции.