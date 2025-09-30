Электроснабжение в Волгоградской области нарушено из-за атаки дронов ВСУ

Электроснабжение трех населенных пунктов в Волгоградской области нарушено из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших в результате произошедшего нет. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил губернатор области Андрей Бочаров.
По его словам, ПВО отразила массированную атаку ВСУ на регион. В результате на границе области загорелась сухая трава, однако пожарные уже ликвидировали возгорание.
— В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады, — цитирует слова Бочарова Telegram-канал администрации области.
29 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников на регион. Так, при атаке в Воскресенске погибла 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Также беспилотники атаковали Коломну.
Тогда же в Минобороны сообщили, что за ночь над российскими регионами удалось сбить 84 украинских беспилотника. 24 дрона уничтожили в Брянской области.