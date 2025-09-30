Электроснабжение в Волгоградской области нарушено из-за атаки дронов ВСУ

29 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников на регион. Так, при атаке в Воскресенске погибла 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Также беспилотники атаковали Коломну.