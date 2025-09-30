В Тольятти аферисты умыкнули у бабушки 1 млн рублей

Следуя инструкциям мошенника, женщина собрала более 1 млн рублей и передала неизвестному в подъезде многоэтажного дома, в котором проживает. Только после общения с родственниками пожилая женщина осознала, что стала жертвой мошеннических действий, и обратились в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.