Бочаров: Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА ВСУ на Волгоградскую область

«В результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трёх населённых пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады», — рассказал губернатор.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении нападения ВСУ на пять районов региона. В Чертковском районе в поле вспыхнула сухая трава, пожар быстро локализовали. В Криворожском лесничестве Тарасовского района зарегистрированы два низовых возгорания, к утру их удалось полностью погасить. Пострадавших в результате атак нет.
