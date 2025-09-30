В Волгоградской области нарушено энергоснабжение из-за атаки БПЛА

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области произошли перебои в электроснабжении. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров в своем Telegram-канале, системы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ успешно отразили налет, однако в Светлоярском районе было нарушено энергоснабжение трех населенных пунктов.
В настоящее время восстановительные работы на линиях электропередач уже ведутся специальными ремонтными бригадами. По предварительным данным, разрушений строительных объектов и пострадавших среди местного населения не зафиксировано.
Также глава региона добавил, что на границе Волгограда в результате падения обломков сбитых дронов произошло два крупных возгорания сухой растительности. Пожарные подразделения оперативно отреагировали и ликвидировали оба очага возгорания.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области отражена атака БПЛА.
