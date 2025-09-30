Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области нарушено энергоснабжение из-за атаки БПЛА

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области произошли перебои в электроснабжении.

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области произошли перебои в электроснабжении. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров в своем Telegram-канале, системы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ успешно отразили налет, однако в Светлоярском районе было нарушено энергоснабжение трех населенных пунктов.

В настоящее время восстановительные работы на линиях электропередач уже ведутся специальными ремонтными бригадами. По предварительным данным, разрушений строительных объектов и пострадавших среди местного населения не зафиксировано.

Также глава региона добавил, что на границе Волгограда в результате падения обломков сбитых дронов произошло два крупных возгорания сухой растительности. Пожарные подразделения оперативно отреагировали и ликвидировали оба очага возгорания.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области отражена атака БПЛА.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше