В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в двух районах Ростовской области произошли возгорания. Губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что на данный момент все пожары полностью ликвидированы.
По словам главы области, в Чертковском районе произошло возгорание сухой травы на поле. В Тарасовском районе, на территории Криворожского лесничества, возникло два независимых очага низового лесного пожара. Оба возгорания удалось локализовать к утру.
Он также уточнил, что в результате данных происшествий никто из местных жителей не пострадал. Слюсарь отметил, что при отражении воздушной атаки расчеты противовоздушной обороны осуществили перехват беспилотников над территорией Тарасовского, Миллеровского, Каменского, Чертковского и Шолоховского районов.
Киевский режим пытается атаковать территорию России, причем намеренно выбирает для своих ударов гражданские объекты. Сообщается, что в среду, 24 сентября, ВСУ направили свои беспилотники на центр Новороссийска. Обломки украинских БПЛА рухнули на курортный город в разгар дня. Из-за этого пострадало по меньшей мере семь человек.