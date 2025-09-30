Суд принял решение о переносе процесса по делу посадки самолета в поле

Разбирательство по делу о посадке Airbus А320 в поле перенесли в Омск.
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции Кемерова принял решение перенести слушания по уголовному делу пилота Сергея Белова, посадившего самолет Airbus A320 в поле под Новосибирском, из Барабинского районного суда Новосибирской области в Центральный районный суд Омска. Как сообщают из зала суда, причиной переноса стало проживание большинства потерпевших и свидетелей на территории Омской области.
«Суд постановил ходатайство Белова удовлетворить, изменить территориальную подсудность в Центральный районный суд Омска», — привел решение суда корреспондент ТАСС. Таким образом, разбирательство будет проходить в регионе, где находятся основные участники процесса.
12 сентября 2023 года воздушное судно Airbus A320, принадлежащее авиакомпании «Уральские авиалинии» и выполнявшее рейс по маршруту Сочи — Омск, было вынуждено запрашивать экстренную посадку в Новосибирске из-за отказа одной из гидросистем. Однако из-за неблагоприятных погодных условий и возникшей угрозы нехватки топлива экипажу не удалось дотянуть до аэропорта. Командир экипажа принял решение совершить посадку на пшеничном поле, расположенном в Убинском районе Новосибирской области. Медицинская помощь понадобилась пятерым пассажирам из 167 человек находившихся на борту. Пассажиры были благодарны пилоту Сергею Белову, сумевшему посадить неисправный самолет, о чем писал RT.