За ночь расчёты ПВО сбили 81 украинский беспилотник над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 81 беспилотник Вооружённых сил Украины над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 26 — сбили над Воронежской областью. 25 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ликвидировали над Белгородской областью. 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 11 — над Курской областью, семь — над Волгоградской областью.

Напомним, в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трёх населённых пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. К счастью, никто не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

