Трое в масках ограбили дом бизнесмена на Т500 млн в Алматы

«12 сентября в ночное время трое мужчин в масках проникли в дом в Медеуском районе города Алматы и, угрожая пистолетом, завладели ювелирными изделиями, часами дорогих брендов и деньгами. Общий ущерб составил Т500 млн. После чего, связав потерпевших, скрылись в неизвестном направлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, двое из них жители города Алматы и один житель Алматинской области, ранее не судимы», — сообщил во вторник начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Он отметил, что при проведении обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства: ювелирные изделия и часы, принадлежавшие потерпевшим.
«В настоящее время в отношении трех задержанных избрана мера пресечения “содержание под стражей”, — добавил Нурмагамбетов.
По его словам, в ходе расследования подозреваемые изобличены в совершении еще двух аналогичных нераскрытых разбойных нападений, совершенных в текущем году на территории Алматинской области и в 2024 году в городе Алматы.
«Проводится расследование. МВД продолжает целенаправленную работу по обеспечению закона и порядка, незамедлительно реагируя на любые угрозы безопасности граждан», — говорится в сообщении.