Трое в масках ограбили дом бизнесмена на Т500 млн в Алматы

«12 сентября в ночное время трое мужчин в масках проникли в дом в Медеуском районе города Алматы и, угрожая пистолетом, завладели ювелирными изделиями, часами дорогих брендов и деньгами. Общий ущерб составил Т500 млн. После чего, связав потерпевших, скрылись в неизвестном направлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, двое из них жители города Алматы и один житель Алматинской области, ранее не судимы», — сообщил во вторник начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.