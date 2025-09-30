Олега Чемезова перевезли из больницы в изолятор временного содержания

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова перевели из городской больницы № 1 в изолятор временного содержания в Екатеринбурге. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили адвокат Мария Кирилова.
Ранее сообщалось, что после допроса ему стало плохо, и он был госпитализирован. Обследовав мужчину, врачи признали его состояние удовлетворительным и передали силовикам.
— Ему положено пятиразовое питание после операции. На допросе долго сидел и скрутило. С точки зрения хирургов с ним все нормально. Выдали справку, — отметили представители Олега Чемезова.
В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд для избрания меры пресечения.