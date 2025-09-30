Ричмонд
Захарова назвала призыв Лондона к миру на Украине саморазоблачением

Призыв Лондона к прекращению конфликта на Украине является саморазоблачительным заявлением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британия созналась в содеянном, заявила Захарова.

«Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления», — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что британская сторона таким образом «буквально призналась в содеянном», причем дипломат не побоялась охарактеризовать эти действия как преступление.

Захарова напомнила, что именно Великобритания, в лице бывшего премьера Бориса Джонсона, ранее заблокировала возможность мирного урегулирования, когда он «прилетел на крыльях ненависти» и отговорил киевский режим от участия в переговорном процессе. Нынешнее обращение Лондона она расценила как «крик отчаяния» и попытку запугать.

Дипломат также возложила ответственность на британские спецслужбы и политический истеблишмент за внедрение тактики запугивания, экстремизма и терроризма. По ее мнению, сейчас Лондон, будучи «учителем» президента Украины Владимира Зеленского, повторяет те же методы запугивания, но уже в национальном качестве.

