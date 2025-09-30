Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ сообщило о крупной атаке ВСУ по регионам

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над пятью регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

ВСУ атаковали пять регионов РФ при помощи БПЛА.

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над пятью регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАтака украинских дронов вызвала пожары в нескольких регионах России: карта БПЛА за 30 сентября.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщили в Минобороны. Об атаке ВСУ представители оборонного ведомства сообщили в своем telegram-канале.

Наибольшее число дронов — 26 — было сбито над территорией Воронежской области, еще 25 — над Белгородской областью. Остальные беспилотники были уничтожены над Ростовской (12), Курской (11) и Волгоградской (7) областями.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

Ранее стало известно, что БПЛА ВСУ были сбиты над пятью районами Ростовской области. Вследствие атак возникли три пожара. Огонь был локализован, передает «Царьград».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше