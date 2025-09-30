Минобороны РФ сообщило о крупной атаке ВСУ по регионам

ВСУ атаковали пять регионов РФ при помощи БПЛА.
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над пятью регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАтака украинских дронов вызвала пожары в нескольких регионах России: карта БПЛА за 30 сентября.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщили в Минобороны. Об атаке ВСУ представители оборонного ведомства сообщили в своем telegram-канале.
Наибольшее число дронов — 26 — было сбито над территорией Воронежской области, еще 25 — над Белгородской областью. Остальные беспилотники были уничтожены над Ростовской (12), Курской (11) и Волгоградской (7) областями.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
Ранее стало известно, что БПЛА ВСУ были сбиты над пятью районами Ростовской области. Вследствие атак возникли три пожара. Огонь был локализован, передает «Царьград».