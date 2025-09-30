В Белгородской области завершили восстановительные работы после обстрелов

«По данным министра ЖКХ Алексея Николаевича Ботвиньева и вице-губернатора Сергея Владимировича Довгалюка, которые курировали восстановительные работы после обстрелов со стороны ВСУ, произошедших позавчера вечером, все основные работы уже выполнены. В настоящее время проводится лишь небольшая доработка», — написал он.