Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области завершили восстановительные работы после обстрелов

Из-за действий ВСУ тысячи жителей региона остались без электричества.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты завершили все восстановительные работы в Белгородской области, пострадавшей от обстрелов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По данным министра ЖКХ Алексея Николаевича Ботвиньева и вице-губернатора Сергея Владимировича Довгалюка, которые курировали восстановительные работы после обстрелов со стороны ВСУ, произошедших позавчера вечером, все основные работы уже выполнены. В настоящее время проводится лишь небольшая доработка», — написал он.

Ранее Гладков сообщал, что из-за действий ВСУ тысячи жителей региона остались без электричества, а также возникли проблемы с водоснабжением и водоотведением в 10 муниципалитетах.