Силы ПВО за ночь уничтожили 81 дрон ВСУ над регионами России

Российские силы ПВО отразили ночную атаку дронов ВСУ на регионы страны.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны уничтожили 81 украинский беспилотник над регионами России за ночь 30 сентября. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, 26 вражеских дронов было ликвидировано над территорией Воронежской области, 25 — над Белгородской. Еще 12 беспилотных летательных объекта противника противовоздушные силы России сбили над Ростовской областью.

Кроме того, 11 дронов ВСУ уничтожили в Курской и семь — в Волгоградской областях.

Ранее в Минобороны рассказали, что в небе под Красноармейском российские военные построили эшелонированную оборону от дронов ВСУ.

А 27 сентября в Астраханской области средствами противодействия беспилотным атакам были уничтожены восемь дронов ВСУ, направленных в регион.