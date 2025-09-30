Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми исчезнувшая в апреле женщина найдена мёртвой спустя полгода поисков

Она пропала в Дзержинском районе.

Источник: Поисковый отряд ПрикамьеПоиск

Женщина, исчезнувшая в апреле в Перми, найдена мёртвой спустя полгода поисков, сообщает отряд «ПрикамьеПоиск».

Как рассказывает организация, речь идёт о 74-летней жительнице краевой столицы. В середине апреля 2025 года пенсионерка ушла из дома в Дзержинском районе города и бесследно исчезла. Спустя два месяца, в июне того же года, поисковый отряд опубликовал в социальных сетях ориентировку с приметами и фотографией женщины.

Волонтёры рассказывали, что пропавшей на вид 65−70 лет, у неё были седые короткие волосы и серо-голубые глаза. Одежда, в которой могла быть женщина в момент пропажи, так и не была установлена. Пермяков призывали распространить информацию об исчезновении пенсионерки и сообщать все известные данные о том, где она может быть.

Вечером 29 сентября, спустя полгода с момента исчезновения, поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» сообщил, что поиски были остановлены. Пропавшая пермячка была найдена мёртвой.

«Найдена. Погибла. Всем спасибо за помощь. Просьба снять репосты. Приносим свои соболезнования родным и близким», — сообщили в организации.

Детали о причинах гибели и о том, где была найдена пропавшая, в поисковом отряде не уточнили.