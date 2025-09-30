В Перми исчезнувшая в апреле женщина найдена мёртвой спустя полгода поисков

Женщина, исчезнувшая в апреле в Перми, найдена мёртвой спустя полгода поисков, сообщает отряд «ПрикамьеПоиск».
Как рассказывает организация, речь идёт о 74-летней жительнице краевой столицы. В середине апреля 2025 года пенсионерка ушла из дома в Дзержинском районе города и бесследно исчезла. Спустя два месяца, в июне того же года, поисковый отряд опубликовал в социальных сетях ориентировку с приметами и фотографией женщины.
Волонтёры рассказывали, что пропавшей на вид 65−70 лет, у неё были седые короткие волосы и серо-голубые глаза. Одежда, в которой могла быть женщина в момент пропажи, так и не была установлена. Пермяков призывали распространить информацию об исчезновении пенсионерки и сообщать все известные данные о том, где она может быть.
Вечером 29 сентября, спустя полгода с момента исчезновения, поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» сообщил, что поиски были остановлены. Пропавшая пермячка была найдена мёртвой.
«Найдена. Погибла. Всем спасибо за помощь. Просьба снять репосты. Приносим свои соболезнования родным и близким», — сообщили в организации.
Детали о причинах гибели и о том, где была найдена пропавшая, в поисковом отряде не уточнили.