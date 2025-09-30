В Перми исчезнувшая в апреле женщина найдена мёртвой спустя полгода поисков

Волонтёры рассказывали, что пропавшей на вид 65−70 лет, у неё были седые короткие волосы и серо-голубые глаза. Одежда, в которой могла быть женщина в момент пропажи, так и не была установлена. Пермяков призывали распространить информацию об исчезновении пенсионерки и сообщать все известные данные о том, где она может быть.