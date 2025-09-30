Родные пропавшего в «Ергаках» туриста обещают 1 млн рублей за информацию

В природном парке «Ергаки» продолжаются поиски 45-летнего Исы Бакаева, который пропал во время группового похода еще 29 августа. Хотя троих его спутников нашли быстро, судьба мужчины уже больше месяца остается неизвестной.
Поисковую операцию взяли на личный контроль глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Делимханов. Родственники Бакаева, описывая свою боль от неизвестности, обратились за помощью к общественности через соцсети.
Семья готова выплатить вознаграждение в 1 миллион рублей любому, кто сообщит информацию, которая поможет найти Ису и вернуть его домой.
Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.Читать дальше