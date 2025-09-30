В Белгородской области завершили восстановительные работы после обстрелов ВСУ

«Все восстановительные работы завершены, сейчас ещё завершается небольшая часть доналадочных работ. У нас 8 оконечных устройств системы оповещения сейчас пока не работают: это Белгород, Белгородский район, Шебекино и Яковлево, до конца сегодняшнего дня работы будут завершены, будем держать на контроле работу всех систем», — написал Гладков.