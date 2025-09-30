Ричмонд
В Белгородской области завершили восстановительные работы после обстрелов ВСУ

В Белгородской области завершены работы по восстановлению объектов инфраструктуры, пострадавших во время обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Все восстановительные работы завершены, сейчас ещё завершается небольшая часть доналадочных работ. У нас 8 оконечных устройств системы оповещения сейчас пока не работают: это Белгород, Белгородский район, Шебекино и Яковлево, до конца сегодняшнего дня работы будут завершены, будем держать на контроле работу всех систем», — написал Гладков.

Губернатор выразил благодарность энергетикам и аварийным бригадам, а также специалистам из других регионов, которые обеспечили возвращение электричества и горячей воды в жилые дома и промышленные объекты.

Напомним, ранее в Белгороде после атаки ВСУ были зафиксированы проблемы с электроснабжением. «Водоканал» и больницы перешли на альтернативные источники электроэнергии. Власти на федеральном уровне занялись восстановлением электроснабжения Белгорода. Аварийные службы были обеспечены необходимым оборудованием и материалами, а в необходимых точках была предусмотрена резервная генерация.

