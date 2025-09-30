Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Куте две женщины подозреваются в незаконном сбыте наркотиков

Возбуждены уголовные дела.

Источник: ГУ МВД

В Усть-Куте правоохранители задержали женщин, которые подозреваются в незаконном сбыте синтетических наркотиков. Во время оперативно-разысных мероприятий полицейские остановили выезжающий из леса автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. У пассажира машины оперативники изъяли сверток с белым порошком, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком. Предварительно, 42-летняя местная жительница, ранее судимая за хранение запрещенных веществ, через интернет-магазин занималась распространением заапрещенных веществ на территории города. В ее телефоне нашли фотографии геолокаций тайников. Кроме того, во время обысков ее жилища правоохранители изъяли упаковочный материал, электронные весы и другие вещи, подтверждающие противоправную деятельность.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). По ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативники установили, что к сбыту также причастна 34-летняя женщина-водитель. Расследование продолжается.

Ранее агентство сообщало, что 39-летнюю женщину признали виновной в производстве более 25 кг наркотиков в частном доме в деревне Еловка Эхирит-Булагатского района. Известно, что злоумышленница действовала в составе организованной группы.