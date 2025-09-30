В Усть-Куте две женщины подозреваются в незаконном сбыте наркотиков

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком. Предварительно, 42-летняя местная жительница, ранее судимая за хранение запрещенных веществ, через интернет-магазин занималась распространением заапрещенных веществ на территории города. В ее телефоне нашли фотографии геолокаций тайников. Кроме того, во время обысков ее жилища правоохранители изъяли упаковочный материал, электронные весы и другие вещи, подтверждающие противоправную деятельность.