Родственники жертв теракта в «Крокусе» избегают заседаний суда

Родственники жертв трагедии не хотят переживать ее снова, оказавшись в суде.
Родственники жертв теракта в концертном зале «Крокус сити холл» практически не посещают судебные заседания по делу обвиняемых, сообщил один из участников процесса. По его словам, родственники жертв не хотят переживать трагедию снова.
По его словам, суд вызывает для допроса всех потерпевших — как непосредственных свидетелей событий, так и близких погибших в результате нападения. «Родственники на заседания почти не ходят, чтобы не переживать трагедию и страдания от потери заново», — рассказал собеседник РИА Новости. Он отмечает, что из тех, кто все-таки приходит на заседание, чаще всего это люди которые «мало что видели».
В суде продолжаются слушания по делу о нападении на «Крокус сити холл», где в марте 2024 года произошел террористический акт с многочисленными жертвами. Сторона обвинения продолжает работу по установлению обстоятельств преступления и выяснению мотивов всех причастных лиц. Дело начали рассматривать в августе 2025 года. Суд планирует завершить допрос потерпевших в ближайшие недели, после чего перейдет к рассмотрению материалов дела и оглашению приговоров обвиняемым, о чем пишет RT.