Родственники жертв теракта в «Крокусе» избегают заседаний суда

По его словам, суд вызывает для допроса всех потерпевших — как непосредственных свидетелей событий, так и близких погибших в результате нападения. «Родственники на заседания почти не ходят, чтобы не переживать трагедию и страдания от потери заново», — рассказал собеседник РИА Новости. Он отмечает, что из тех, кто все-таки приходит на заседание, чаще всего это люди которые «мало что видели».