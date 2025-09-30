Мужчину осудили за побег из колонии в Новосибирской области

Сибиряк получил 1,5 года лишения свободы за побег из колонии в Новосибирской области. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Мужчина прибыл в колонию-поселение № 22 ГУФСИН России по Новосибирской области в рабочем поселке Колывань 22 января. 30 марта его доставили в медицинское учреждение для прохождения лечения. А вечером 3 апреля мужчина сбежал со случайным водителем, который не знал, что его пассажир — заключенный.
— То есть сибиряк совершил побег из мест лишения свободы, выйдя из-под контроля лиц, обязанных осуществлять за ним надзор и охрану, и скрылся в неизвестном направлении, — добавили в пресс-службе.
Мужчину на следующий день задержали сотрудники полиции.
На судебном заседании сибиряк вину признал и в содеянном раскаялся. Срок наказания будет исчисляться со дня вступления приговора в законную силу, пока этого не произошло.
— Время содержания мужчины под стражей с 29 сентября 2025 года до дня вступления приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, — добавили в пресс-службе.