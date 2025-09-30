В РФ задержали группу из восьми человек, организовавших подпольные казино

«Предварительно установлено, что злоумышленники разместили оборудование со специальным программным обеспечением в трех нежилых помещениях в Магадане и Иркутске и с его помощью проводили азартные игры. Изъяты более 10 компьютеров и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Криминальный бизнес также был пресечен в Бурятии», — проинформировала Волк.