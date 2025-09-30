В РФ задержали группу из восьми человек, организовавших подпольные казино

Правоохранители задержали преступную группу из восьми человек, организовавшую подпольные казино в Магадане и Иркутске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что злоумышленники разместили оборудование со специальным программным обеспечением в трех нежилых помещениях в Магадане и Иркутске и с его помощью проводили азартные игры. Изъяты более 10 компьютеров и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Криминальный бизнес также был пресечен в Бурятии», — проинформировала Волк.
Сотрудники СУ СК РФ по Магаданской области возбудили уголовные дела о незаконных организации и проведении азартных игр, а также об организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 171.2 и ст. 210 УК РФ). Задержанным предъявили обвинения и выдали подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнила представитель МВД.
Ранее сообщалось, что в Москве пресекли деятельность двух колл-центров, задействованных в проведении нелегальных азартных игр.