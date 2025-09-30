Ричмонд
В Приангарье женщина угнала автомобиль мужчины после знакомства с ним в баре

Суд вынес приговор фигурантке уголовного дела.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Усольском районе 43-летней женщине вынесли приговор за угон автомобиля без цели хищения. Установлено, что местная жительница познакомилась с мужчиной в одном из баров поселка Среднего. После закрытия заведения они продолжили общение, пишет ИА IrkutskMedia.

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что мужчина рассказал женщине о наличии у него машины и объяснил, где она припаркована. После того, как мужчина уснул, местная жительница решила прокатиться на автомобиле. Она достала ключи у него из кармана и направилась к авто.

В суде уточнили, что женщина не проходила обучение в автошколе, поэтому не смогла сразу разобраться в управлении. Во время движения она наехала на бордюр, в результате чего у авто появилось повреждение, оторвало госномер. Фигурантка дела покаталась по поселку, после чего выехала на Московский тракт и направилась в сторону деревни Кочериково.

На обратном пути она хотела вернуть авто мужчине, но не доехала и оставила машину на дороге.

В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Мужчина не стал требовать с нее возмещение вреда за трещину на бампере. По его словам, повреждение было незначительное.

Суд назначил подсудимой 1,5 лет условно с испытательным сроком в 1 год.

Ранее сообщалось, что в Баяндаевском районе полицейские задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля у родственников. Инцидент произошёл ночью, когда злоумышленник, распивая спиртные напитки, решил покататься на машине своих родственников.