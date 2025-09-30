В Приангарье женщина угнала автомобиль мужчины после знакомства с ним в баре

В суде уточнили, что женщина не проходила обучение в автошколе, поэтому не смогла сразу разобраться в управлении. Во время движения она наехала на бордюр, в результате чего у авто появилось повреждение, оторвало госномер. Фигурантка дела покаталась по поселку, после чего выехала на Московский тракт и направилась в сторону деревни Кочериково.