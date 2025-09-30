Ричмонд
Трэш-блогера Юлию Финесс проверят на развращение 14-летнего подростка

В отношении трэш-блогера Юлии Максимовской, более известной как Юлия Финесс, могут возбудить уголовное дело за развращение 14-летнего подростка. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в правоохранительных органах.

— В отношении треш-блогера Финесс может быть возбуждено уголовное дело. Ведется проверка по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, — приводит слова источника РИА Новости.

По этой статье ей может грозить лишение свободы вплоть до трех лет.

29 сентября правоохранители задержали в столице Юлию Финесс. Она прославилась своими видео, на которых среди прочего фигурирует реклама наркотиков, стрельба из оружия в Москве и другие противоправные действия.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход проверки контента 21-летней блогерши.