Свыше 2 тысяч мирных жителей не могут покинуть зону боев в Купянске из-за ВСУ

Украинские военные заблокировали эвакуацию более 2,5 тысяч мирных жителей из зоны боевых действий в Купянске. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ препятствуют выходу гражданского населения и используют их в качестве живого щита.