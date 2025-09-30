Свыше 2 тысяч мирных жителей не могут покинуть зону боев в Купянске из-за ВСУ

ВСУ используют мирных жителей в Купянске, как живой щит.
Украинские военные заблокировали эвакуацию более 2,5 тысяч мирных жителей из зоны боевых действий в Купянске. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ препятствуют выходу гражданского населения и используют их в качестве живого щита.
«В Купянске остается порядка 2,5 тысячи мирных жителей. Их эвакуацию противник блокировал, и сейчас активно использует в качестве живого щита», — сообщил Кимаковский ТАСС. По данным советника главы ДНР, украинские военные размещают огневые точки и позиции непосредственно в жилых домах.
Российские военные успешно продвигаются в Купянске. По данным Минобороны России, из 8 667 зданий взято под контроль более 5 000.
ВС РФ также удалось заснять многокилометровую линию обороны ВСУ в районе Купянска. На видео попали разветвленные окопы, долговременные огневые точки (ДОТы) и замаскированные блиндажи. Как проходит освобождение «третьей столицы» Украины и продвижение ВС РФ в Харьковской области — в материале URA.RU.
Операцией по наступлению на стратегически важный укрепленный район противника руководит бывший офицер Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Стороженко, передает «Царьград». Там отметили, что военный перешел на сторону РФ в 2014 году после госпереворота.