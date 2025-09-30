В Кировске ДНР бойцы группировки войск «Запад» обнаружили тело мирного жителя, которого ранее удерживали украинские военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
По словам источника, погибший был местным жителем. Украинские боевики задержали его, приковали к нарам и подвергли пыткам. Тело мужчины нашли в блиндаже, оно было зафиксировано стяжками.
Силовики уточнили, что мужчина скончался до того, как российские штурмовики заняли украинские позиции.
Накануне поселок Кировск в Донецкой Народной Республике полностью перешел под российский контроль. В его освобождении была задействована группировка войск «Запад».