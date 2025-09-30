Военные США бьют тревогу из-за новой оборонной стратегии

В руководстве Пентагона возникли разногласия по поводу новой оборонной стратегии США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По информации издания, часть сотрудников, участвующих в разработке документа, считает его недальновидным и несоответствующим текущим вызовам из-за личного и противоречивого подхода президента США к внешней политике.