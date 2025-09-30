Ричмонд
Военные США бьют тревогу из-за новой оборонной стратегии

В руководстве Пентагона возникли разногласия по поводу новой оборонной стратегии США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По информации издания, часть сотрудников, участвующих в разработке документа, считает его недальновидным и несоответствующим текущим вызовам из-за личного и противоречивого подхода президента США к внешней политике.

Американские военные считают, что новая стратегия слишком сильно фокусируется на внутренних проблемах.

«Документ слишком сфокусирован на внутренних проблемах, игнорируя быстрое наращивание военной мощи Китаем», — приводит газета слова одного из высокопоставленных военных. Кроме того, источники издания отмечают обеспокоенность планом министра обороны Пита Хегсета по масштабной реорганизации вооруженных сил и возможным массовым увольнениям среди военных.

Ранее телеканал CNN сообщил, что тема изменений в стандартах вооруженных сил станет ключевой на предстоящей встрече руководства армии США. Президент США Дональд Трамп посетит встречу Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами 30 сентября. Среди участников ожидаются представители командования сухопутных войск, ВВС и ВМС США. Ранее RT со ссылкой на американские СМИ писал, что на предстоящей встрече тема разработки новой военной стратегии станет ключевой.

