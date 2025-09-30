У актера Смольянинова* нашли новый долг почти в 100 тысяч рублей

Актер Артур Смольянинов*, уехавший из России, снова оказался в центре внимания судебных приставов. В материалах суда указано, что с него взыскивают почти 95 тысяч рублей долга по кредитным платежам.
Ранее с актера уже принудительно взыскали свыше 159,7 тысячи рублей. В августе стало известно об аресте его автомобиля за долги, который планировали продать, однако в сентябре сообщили, что задолженность была полностью погашена.
Теперь в отношении Смольянинова* открыто новое исполнительное производство. Оно начато на основании судебного приказа, вынесенного в Москве, передает РИА Новости.
11 августа в СМИ сообщили, что Смольянинов* лишился своего автомобиля Mazda CX-5. Машину забрали судебные приставы из-за непогашенных штрафов и долга по ипотеке.
Уехавший из России актер сейчас проживает в Латвии. В интервью Станиславу Кучере артист признался, что не жалеет о переезде, несмотря на рухнувшую карьеру.
В феврале текущего года Смольянинову* заблокировали банковские счета на территории России. По информации некоторых СМИ, причиной послужило непредоставление актером налоговой декларации.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.