В Амурской области женщина осквернила мемориал воинам СВО

В городе Тында Амурской области совершён акт вандализма в отношении памятника воинам, погибшим в ходе специальной военной операции. Как сообщил мэр города Сергей Гей Гуляев в своём Telegram-канале, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестная, предположительно женщина, сначала пыталась поджечь возложенные к монументу цветы и венки, затем нанесла удары по элементам памятника, а в завершение повредила декоративные опоры освещения.
Глава города подчеркнул, что это место должно быть священным для каждого, а подобные действия абсолютно недопустимы. Уже подано заявление в полицию, и виновное лицо будет установлено и привлечено к ответственности.
По данным управления МВД, злоумышленница разбила восемь фонарей, установленных у мемориала, перевернула урны и пыталась поджечь венки. В настоящее правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личность подозреваемой.
