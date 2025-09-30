В Амурской области женщина осквернила мемориал воинам СВО

В городе Тында Амурской области совершён акт вандализма в отношении памятника воинам, погибшим в ходе специальной военной операции. Как сообщил мэр города Сергей Гей Гуляев в своём Telegram-канале, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестная, предположительно женщина, сначала пыталась поджечь возложенные к монументу цветы и венки, затем нанесла удары по элементам памятника, а в завершение повредила декоративные опоры освещения.