Жительница Миасса продала золото, испугавшись обвинения в госизмене

По словам полицейских, 25-летней девушке позвонил якобы сотрудник оператора сотовой связи и сообщил о необходимости продления договора, для чего запросил код из СМС. Однако жительница Миасса отказала, после чего ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником портала Госуслуг, и заявил о взломе её личного кабинета. А затем последовали звонки от имени правоохранительных органов и специалистов Центробанка с угрозами в государственной измене.