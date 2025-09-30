Ричмонд
Жительница Миасса продала золото, испугавшись обвинения в госизмене

Женщина перевела мошенникам более 770 тысяч рублей.

Попавшая под влияние мошенников жительница Миасса лишилась золотых украшений и денег. Общая сумма ущерба составила почти 772 тысячи рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам полицейских, 25-летней девушке позвонил якобы сотрудник оператора сотовой связи и сообщил о необходимости продления договора, для чего запросил код из СМС. Однако жительница Миасса отказала, после чего ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником портала Госуслуг, и заявил о взломе её личного кабинета. А затем последовали звонки от имени правоохранительных органов и специалистов Центробанка с угрозами в государственной измене.

Попавшая под психологическое давление девушка, отнесла в комиссионку семейные золотые украшения, выручив за них более 160 тысяч рублей, взяла кредиты в банках на 520 тысяч рублей, добавила свои сбережения и перевела все деньги на счета преступников. Общая сумма ущерба составила почти 772 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее почти столько же перевел телефонным мошенникам другой житель Миасса. 24-летний инженер поверил в необходимость обновления сведений о дипломе.