В США задержан мужчина, пытавшийся перелезть через забор Белого дома

В Вашингтоне задержали мужчину при попытке перелезть через забор Белого дома. Как пишет Daily Mail, его схватили сотрудники секретной службы США.
«Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома», — рассказал изданию неназванный представитель американской спецслужбы.
Газета отмечает, что мужчину вывели с территории официальной резиденции президента США в наручниках. Он взят под стражу за незаконное проникновение.
Ранее стало известно, что на улицах американского города Чикаго, куда прибыла иммиграционная и таможенная полиция США, начались задержания.