Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина в галстуке перелез через забор Белого дома

В Вашингтоне сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который предпринял попытку перелезть через забор Белого дома. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на неназванного представителя спецслужбы.

В США мужчина пытался проникнуть в Белый дом через забор.

В Вашингтоне сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который предпринял попытку перелезть через забор Белого дома. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на неназванного представителя спецслужбы.

«Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома», — сообщило издание. Задержанный был в в светоотражающих солнцезащитных очках синего цвета, пиджаке и галстуке.

Нарушителя вывели с территории в наручниках и доставили в полицейский участок. Ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении. Сообщается, что мужчина предпринял неудачную попытку проникновения, когда в Вашингтоне проходила акция протеста, участники которой выражали недовольство визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше