Женщина напала на памятник погибшим воинам на СВО в Приамурье

В Амурской области женщину подозревают в вандализме у мемориала, посвященного военнослужащим, погибшим в ходе СВО. Инцидент произошел в городе Тында. Об этом сообщил мэр города Сергей Гуляев.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личность подозреваемой.

«На территории памятника нашим воинам, погибшим в специальной военной операции, совершили акт вандализма», — написал Гуляев в своем telegram-канале. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестная, предположительно женщина, сначала попыталась поджечь цветы и венки, возложенные к памятнику, а затем нанесла удары по элементам монумента.

В результате вандализма были повреждены декоративные опоры освещения, а также разбито восемь фонарей, установленных возле мемориала. Кроме того, нарушительница перевернула урны, расположенные на территории памятника. Гуляев подчеркнул, что заявление о случившемся уже подано в полицию, и виновное лицо будет установлено и привлечено к ответственности.