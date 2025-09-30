Женщина напала на памятник погибшим воинам на СВО в Приамурье

В результате вандализма были повреждены декоративные опоры освещения, а также разбито восемь фонарей, установленных возле мемориала. Кроме того, нарушительница перевернула урны, расположенные на территории памятника. Гуляев подчеркнул, что заявление о случившемся уже подано в полицию, и виновное лицо будет установлено и привлечено к ответственности.