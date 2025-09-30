Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае 17-летний водитель УАЗа перевернулся на трассе

Подросток за рулем внедорожника перевернулся на трассе в Красноярском крае.

Источник: КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

Вечером 29 сентября около села Кортуз Идринско-Краснотуранского муниципального округа 17-летний водитель внедорожника УАЗ съехал с трассы и перевернулся. Как рассказали в противопожарной охране Красноярского края, подросток получил травмы и нуждался в госпитализации.

Прибывшие специалисты помогли перенести пострадавшего в карету скорой помощи. Также пожарные убедились, что опасности загорания отечественного автомобиля нет.

Ранее мы писали, что жительница Норильска отсудила у интернет-магазина обуви ручной работы 43 тысячи рублей за некачественно пошитые сапоги.