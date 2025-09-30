В Красноярском крае 17-летний водитель УАЗа перевернулся на трассе

Вечером 29 сентября около села Кортуз Идринско-Краснотуранского муниципального округа 17-летний водитель внедорожника УАЗ съехал с трассы и перевернулся. Как рассказали в противопожарной охране Красноярского края, подросток получил травмы и нуждался в госпитализации.
Прибывшие специалисты помогли перенести пострадавшего в карету скорой помощи. Также пожарные убедились, что опасности загорания отечественного автомобиля нет.
