В Красноярском крае 17-летний водитель УАЗа перевернулся на трассе

Вечером 29 сентября около села Кортуз Идринско-Краснотуранского муниципального округа 17-летний водитель внедорожника УАЗ съехал с трассы и перевернулся. Как рассказали в противопожарной охране Красноярского края, подросток получил травмы и нуждался в госпитализации.